17 Eylül 2019, Salı
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'HOŞ GELDİNİZ' TABELASI
Trabzonspor için güzel bir jest hazırlayan Getafe, futbolcuların, taraftarların ve kafeteryasının girişlerine Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazılı tabelalar astı. Teknik direktör Bardalas, "Bu bizim Trabzonspor'a, futbolcularına ve taraftarına saygımızdan" dedi.
ÇOK ŞAŞKINIZ
Getafe kulübünün yetkilileri, karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarların 800 bilet almasının kendilerini şaşırttığını söyledi. "Bu kadar Türk taraftar beklemiyorduk" diyen bir kulüp yöneticisi, Trabzonsporlu taraftarların Getafe'de kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlayacaklarını ifade etti.
12 BİN 500 KOMBİNE SATTI
La Liga'da en düşük bütçeye sahip kulüplerden biri olan Getafe, maçlarını 17 bin kapasiteli Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynuyor. Getafe, geçen yıl yakaladıkları başarının ardından bu sezon 12 bin 500'den fazla kombine bilet satarak, kulüp tarihinde bir rekora imza attı.
GETAFE YİNE KAYIP: 1-1
Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor'un rakibi olan Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı, iki gol de penaltıdan geldi. 15. dakikada Mata'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe'ye 73'te Rodriguez cevap verdi. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Getafe, 3 puanla 18. sırada bulunuyor.
Getafe'den Trabzonspor'a jest
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Avrupa Ligi C Grubu’nun ilk maçında Trabzon’un rakibi olan İspanya’nın Getafe takımı 9 yıl aradan sonra Avrupa’da maç oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi'ne katılan Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, "Trabzonspor iyi ve tecrübeli bir takım. En yüksek düzeyde saygı göstermeliyiz. Sosa iyi oyuncu. Ekuban ve çok büyük yetenek Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması üzücü" diye konuştu.
'HOŞ GELDİNİZ' TABELASI
Trabzonspor için güzel bir jest hazırlayan Getafe, futbolcuların, taraftarların ve kafeteryasının girişlerine Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazılı tabelalar astı. Teknik direktör Bardalas, "Bu bizim Trabzonspor'a, futbolcularına ve taraftarına saygımızdan" dedi.
ÇOK ŞAŞKINIZ
Getafe kulübünün yetkilileri, karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarların 800 bilet almasının kendilerini şaşırttığını söyledi. "Bu kadar Türk taraftar beklemiyorduk" diyen bir kulüp yöneticisi, Trabzonsporlu taraftarların Getafe'de kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlayacaklarını ifade etti.
12 BİN 500 KOMBİNE SATTI
La Liga'da en düşük bütçeye sahip kulüplerden biri olan Getafe, maçlarını 17 bin kapasiteli Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynuyor. Getafe, geçen yıl yakaladıkları başarının ardından bu sezon 12 bin 500'den fazla kombine bilet satarak, kulüp tarihinde bir rekora imza attı.
GETAFE YİNE KAYIP: 1-1
Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor'un rakibi olan Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı, iki gol de penaltıdan geldi. 15. dakikada Mata'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe'ye 73'te Rodriguez cevap verdi. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Getafe, 3 puanla 18. sırada bulunuyor.
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