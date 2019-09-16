Yine Kalkavan yine facia

Trabzonspor dün Süper Lig maçında G.Birliği ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Karşılaşmaya ise hakem Mete Kalkavan'ın kararları damga vurdu. 84. dakikada Toure, Sturridge’yi indirdi. Kalkavan ‘devam’ dedi ve gol geldi. Bordo-mavili taraftarlar, maç sonrası Kalkavan’a tepki gösterdi: Yeter artık

Novak ve Sörloth'un (Pen.) golleri ile 2 kez öne geçen Fırtına; Stancu ve Sessegnon'a engel olamadı. Özellikle Sessegnon'nun golünden önceki faul pozisyonu büyük tepki çekti. 85. dakikada Sturridge, Toure'nin darbesinde yere indi. Uzun süre faul itirazında bulunan İngiliz forvete dönüp bakmayan hakem Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirince Trabzonspor kalesinde golü gördü ve 2 puan uçup gitti.

ADALET İSTİYORUZ!

Önceki yıllardaki kararları ile bordo- mavili takımın birçok maçında tepki çeken Mete Kalkavan'ın daha atandığı maçtan itibaren eleştiriler getiren taraftar, dünkü bu karardan sonra ise sosyal medyayı salladı. Taraftarlar, "Mete Kalkavan'ı maçlarımızda istemiyoruz. Yeter artık. Bu kaçıncı? Bu hakemlerle şampiyon olmamız imkansız. Sadece adalet istiyoruz ama bunu bulmamız mümkün değil. Yıllardır aynı senaryo, yine katledildik" dediler.

İŞTE BAZI VUKUATLARI

1-Kalkavan geçen sezon 2-2 biten A.Gücü maçının 90+1. dakikasında Kucka'ya yapılan faullü hareketi Trabzonspor aleyhine değerlendirilmiş ve bunun sonucunda gelen golle Fırtına 2 puan bırakmıştı.

2-Bir maçta Novak başından darbe alıp yerde olmasına rağmen oyun sürünce Konya golü buldu.

3-Beşiktaş derbisinde Quaresma, Yusuf Erdoğan'ın ayağına sert girdi, Kalkavan kırmızı kart göstermedi.