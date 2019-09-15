Trabzonspor'da sakatların yerini taraftar dolduracak

Bordo-mavili ekip sakatlık sorunuyla boğuşurken, bir önemli görev de taraftarlara düşüyor. İlk 11 ve yedek kulübesinden önemli eksikleri olan takıma tezahüratlarıyla destek verecekler. Şenol Güneş Stadı bir kez daha kapalı gişe. Taraftarlar galibiyet için 90 dakika susmadan destek verecekler.

Bordo-mavili ekip sakatlık sorunuyla boğuşurken, bir önemli görev de taraftarlara düşüyor. İlk 11 ve yedek kulübesinden önemli eksikleri olan takıma tezahüratlarıyla destek verecekler. Trabzonsporlu taraftarlar sezon öncesi rekor kırarak 31 bin kombine satın almıştı. Satışa çıkan biletlerin önemli bölümü de tükendi. Taraftarların kalan az sayıdaki bileti de alması bekleniyor. Karadeniz temsilcisi önceki karşılaşmalarda olduğu gibi Gençlerbirliği mücadelesinde de 'kapalı gişe' oynayacak. Sakat futbolcuların yerini taraftar dolduracak.