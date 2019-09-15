15 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sakatların yerini taraftar dolduracak

Trabzonspor'da sakatların yerini taraftar dolduracak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Bordo-mavili ekip sakatlık sorunuyla boğuşurken, bir önemli görev de taraftarlara düşüyor. İlk 11 ve yedek kulübesinden önemli eksikleri olan takıma tezahüratlarıyla destek verecekler. Şenol Güneş Stadı bir kez daha kapalı gişe. Taraftarlar galibiyet için 90 dakika susmadan destek verecekler.

Bordo-mavili ekip sakatlık sorunuyla boğuşurken, bir önemli görev de taraftarlara düşüyor. İlk 11 ve yedek kulübesinden önemli eksikleri olan takıma tezahüratlarıyla destek verecekler. Trabzonsporlu taraftarlar sezon öncesi rekor kırarak 31 bin kombine satın almıştı. Satışa çıkan biletlerin önemli bölümü de tükendi. Taraftarların kalan az sayıdaki bileti de alması bekleniyor. temsilcisi önceki karşılaşmalarda olduğu gibi mücadelesinde de 'kapalı gişe' oynayacak. Sakat futbolcuların yerini taraftar dolduracak.

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