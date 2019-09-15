Gözleri Ünal Karaman’da

Sezon başı kadroya katılan Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm ve Ahmet Canbaz'ın gözleri teknik direktör Ünal Karaman'da. Geçen sezon birçok genç yıldızın parladığı Trabzonspor'da sakat futbolcular çoğalınca genç isimlere şans doğdu.

Sezon başı kadroya katılan Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm ve Ahmet Canbaz'ın gözleri teknik direktör Ünal Karaman'da. Geçen sezon birçok genç yıldızın parladığı Trabzonspor'da sakat futbolcular çoğalınca genç isimlere şans doğdu. 3 genç oyuncu da Karaman'dan forma bekliyorlar. Doğan Erdoğan'ın diğer iki isme göre biraz daha ön planda olduğu kaydedildi.



BEHLÜL'DEN SÜPER GOL

Trabzonspor'un U-19 takımı, 4. hafta karşılaşmasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Bordo- mavililer 30. dakikada Behlül'ün golüyle öne geçti. Genç yıldız topu kaptıktan sonra sol ayağıyla nefis bir plase golü kaydetti. İzmir ekibi 61. dakikada Arda'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla tamamlandı.



GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN VURUN

Fırtına, Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Dün basına kapalı çalışmada teknik direktör Ünal Karaman öğrencilerine son taktiklerini iletti. 1.5 saat süren çalışmada bordo-mavili futbolcular bol bol şut idmanı da gerçekleştirdi. Ünal Karaman, güzel golleri alkışlayarak oyuncularını motive etti.



UĞURCAN SÖZ VERDİ

Başarılı eldiven Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği maçını kazanıp taraftarı sevindireceklerini söyledi. 23 yaşındaki kaleci "Bu sezon lig çok zorlu başladı. Her takım birbirini yenebilecek güçte. Daha dikkatli olsak 3'te 3 bile yapabilirdik. Bu hafta kazanarak güzel bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Taraftarımız desteğini sürdürsün" diye konuştu.



KARAAĞAÇLI UNUTULMADI

Bordo-mavililer, resmi sitesinden 2014 yılında yaşamını yitiren kulüp kurucularından Refik Karaağaçlı'yı andı. Yapılan açıklamada "Refik Karaağaçlı'yı minnet ve saygıyla anıyoruz. Kulübümüzde çeşitli dönemlerde yöneticilik yapan Karaağaçlı'yı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.