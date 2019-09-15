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Trabzonspor'da Avdijaj siftah peşinde
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Donis Avdijaj, kulüp takımlarında son golünü Willem formasıyla 21 Ekim 2018'de kaydetmişti. Ardından kupa ve milli maçlarda gol atsa da lig karşılaşmalarında fileleri sarsamadı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu şanssızlığına son vermek istiyor.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Donis Avdijaj, kulüp takımlarında son golünü Willem formasıyla 21 Ekim 2018'de kaydetmişti. Ardından kupa ve milli maçlarda gol atsa da lig karşılaşmalarında fileleri sarsamadı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu şanssızlığına son vermek istiyor.
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