15 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Avdijaj siftah peşinde

Avdijaj siftah peşinde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Donis Avdijaj, kulüp takımlarında son golünü Willem formasıyla 2018'de kaydetmişti. Ardından kupa ve milli maçlarda gol atsa da lig karşılaşmalarında fileleri sarsamadı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu şanssızlığına son vermek istiyor.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Donis Avdijaj, kulüp takımlarında son golünü Willem formasıyla 2018'de kaydetmişti. Ardından kupa ve milli maçlarda gol atsa da lig karşılaşmalarında fileleri sarsamadı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu şanssızlığına son vermek istiyor.

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