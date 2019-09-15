Trabzonspor'da hedef 3 puan

Karadeniz ekibi sahasında Başkent temsilcisini konuk edecek. Bordo-mavililer Şenol Güneş Stadı’nda Alkaralar’ı yenerek zafer serisini başlatmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği olacak. Saat 20.00'de Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Karadeniz temsilcisi geride kalan 3 haftada Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lik sonuçlarla dönmüş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorla geçmişti. Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencilerinin tek isteği galibiyet serisinin ilk zincirini G.Birliği maçıyla birlikte başlatmak. Bu sezon şampiyonluk isteyen camia da Gençlerbirliği karşılaşması öncesi heyecanlı.

SAKATLAR CAN SIKTI

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşılaşması öncesi en büyük derdi üst üste yaşanan sakatlıklar. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat oldu. Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları da devam ediyor. Ayrıca süper transfer Daniel Sturridge de dün MR'a girdi. Teknik direktör Ünal Karaman geçtiğimiz haftalarda kullandığı 11'i mecburi rotasyon dışında bozmayacak. Caleb Ekuban'ın yerine Donis Avdijaj'a şans tanıyacak. Deneyimli çalıştırıcı, Kosovalı yıldızla özel görüşmeler gerçekleştirdi.



KARADENİZ FIRTINASI ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği tarihleri boyunca 68 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda bordo-mavili ekibin 38-12'lik üstünlüğü bulunuyor. 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, Başkent ekibinin ağlarına 129 gol gönderdi. Kalesinde ise 63 gol gördü.



SOSA: ÖNEMLİ OLAN TAKIMDIR

Bordo-mavili ekibin kaptanı Jose Sosa, sakat futbolcular çokluğunun kendilerini zorladığını kabul etti ancak takım oyunu ile bunu alt edebileceklerini söyledi. Arjantinli yıldız "Kimin sakat olduğu, kimin gol attığı, kimin asist yaptığının bir önemi yok. Önemli olan takımdır. Biz de takım olmanın faydalarını en iyi şekilde hissedeceği ve sahaya yansıtacağız" dedi.