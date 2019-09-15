Sturridge'den Trabzonspor'a müjde!
Trabzonspor'un büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Daniel Sturridge bu hafta taraftara "Merhaba" diyebilir. Sakatlıklardan bunalan Fırtına’ya İngiliz yıldızdan iyi haber geldi. MR’ı temiz çıkan Sturridge, Karaman forma verirse oynayabilecek durumda.
Trabzonspor'un büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Daniel Sturridge bu hafta taraftara "Merhaba" diyebilir. Dün baldırının arkasında ağrıları olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi. Tecrübeli ismin MR sonuçları temiz çıktı.
Önemli bir sorunu bulunmadığı tespit edilen yıldız golcünün Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesinde engel olmadığı belirtildi. Şimdi gözler teknik direktör Ünal Karaman'a çevrildi. Başarılı hocanın kadroya alması halinde Sturridge, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Skora göre İngiliz futbolcu oyuna girebilir. Bordo-mavili taraftarlar kısa süre de olsa Sturridge'yi izlemek istiyor.
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