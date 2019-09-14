14 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Bakan Kasapoğlu Abdülkadir Ömür’le görüştü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2019

Gençlik ve . , ’da menisküs ameliyatı olan milli futbolcu ’ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gençlik ve . , AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve 'da sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Milli futbolcu ile telefonla görüştü.

Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan , Ömür'ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin bir süre Almanya'da devam edileceği ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine 'da devam edileceği kaydedildi.
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