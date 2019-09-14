14 Eylül 2019, Cumartesi
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Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Ömür'ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin bir süre Almanya'da devam edileceği ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine Trabzon'da devam edileceği kaydedildi.
Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Giriş Tarihi: 14.09.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’da menisküs ameliyatı olan milli futbolcu Abdülkadir Ömür’ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile telefonla görüştü.
Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Ömür'ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin bir süre Almanya'da devam edileceği ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine Trabzon'da devam edileceği kaydedildi.
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