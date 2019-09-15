15 Eylül 2019, Pazar
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Sahne senin Obi
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Fırtına bugün sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçından mutlak 3 puan istiyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal karaman, bu mücadelede Obi Mikel'e çok güveniyor.
Fırtına bugün sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçından mutlak 3 puan istiyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal karaman, bu mücadelede Obi Mikel'e çok güveniyor. Nijeryalı oyuncusuyla konuşan deneyimli çalıştırıcı "Sahne senin Obi. Kaliteni biliyoruz. Şimdi bunları gösterme vakti. Senin gibi yıldız oyuncular böyle zor anlarda sahne alır. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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