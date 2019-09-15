15 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Sahne senin Obi

Sahne senin Obi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Fırtına bugün sahasında ağırlayacağı maçından mutlak 3 puan istiyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal karaman, bu mücadelede 'e çok güveniyor.

Fırtına bugün sahasında ağırlayacağı maçından mutlak 3 puan istiyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal karaman, bu mücadelede 'e çok güveniyor. Nijeryalı oyuncusuyla konuşan deneyimli çalıştırıcı "Sahne senin Obi. Kaliteni biliyoruz. Şimdi bunları gösterme vakti. Senin gibi yıldız oyuncular böyle zor anlarda sahne alır. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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