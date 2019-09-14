14 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor

Trabzonspor Gençlerbirliği'ni konuk ediyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2019

, 'in 4. haftasında yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil forma giyemeyecek. Baldırındaki ağrıları nedeniyle bugün MR'ı çekilecek 'in de kadroda yer alıp almaması buna göre netleşecek.

'un karşısına Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, , , Abdulkadir Parmak, Donisi Avdijaj, Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz 'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasını kaybetmemesi halinde, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yenilgisizlik serisini 210 güne taşıyacak.

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