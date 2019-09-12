Ünal Karaman'dan futbolcularına uyarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcularına uyarı yaptı: Yakaladığımız pozitif havayı devam ettirmek için Gençlerbirliği engelini de kayıpsız geçmeliyiz. Coşkumuz çok iyi ve bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes sahada sonuna kadar savaşacak.

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda iddialı olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, farkını gösteriyor. Oynattığı futbolla takdir toplayan tecrübeli hoca aldığı sonuçlarla da Fırtına'ya 4 yıl sonra Avrupa Ligi'nde, 5 yıl sonra da Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etmeye hak kazandırdı. 53 yaşındaki hoca, Karadeniz ekibinin başında çıktığı ilk 49 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 9 kez kaybetti. İstatistikleri parçalayan Karaman, işi sıkı tutmaya devam ediyor. Dün idman öncesi oyuncularını toplayan başarılı hoca, uyarılarda bulundu.

Karaman, "Yakaladığımız pozitif havayı devam ettirmek için G.Birliği engelini de kayıpsız geçmeliyiz. Takımın coşkusu çok iyi ve bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes sahada sonuna kadar savaşacak. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkarız ve yine böyle olacak" diye uyardı. Bordomavili futbolcular da hocalarına, "Bu sezon hedeflerimiz büyük ve bunun bilincindeyiz. Tüm takım kenetlendik ve birbirimize her anlamda destek oluyoruz. Sahada ve dışında biz bir aileleyiz. Birbirimize destek oluyoruz ve sonuçta hedeflerimize varacağız. Bize güvenin" sözünü verdi.