Milliler bugün dönüyor
Trabzonspor'da mill takımda yer alan futbolcular Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth, Filip Novak ve Abdurrahim Dursun, bugün bordo-mavili takıma katılacak. Dört futbolcu da ülkelerinin milli takımlarında süre alamadı.
Karadeniz ekibinin milli oyuncularından Uğurcan Çakır, Sörloth, Novak ve Abdurrahim Dursun, milli arada ülkelerinin milli takımlarında hiç süre alamadı. Hüseyin Türkmen, Ümit Milli Takım'ın sınavında 90 dakika görev yaparken, Arda Akbulut ise U19 Milli Takımı'nın bir maçında 90 dakika sahada kaldı. Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak bugün takıma dönüyor.
PARMAK'IN SEVİNCİ
İlk kez Milli Takım'a seçilen Abdulkadir Parmak, Moldova maçında 3 dakika da olsa süre almanın mutluluğunu yaşadı. Trabzonspor formasına kavuştuktan sonra en büyük hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki orta saha, "Rüya gibi bir yıl geçiriyorum ve hiç uyanmak istemiyorum" dedi. Parmak, bundan sonra Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak istediğini de söyledi.
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