12 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Milliler bugün dönüyor

Milliler bugün dönüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.09.2019

'da mill takımda yer alan futbolcular , Alexander Sörloth, Filip Novak ve , bugün bordo-mavili takıma katılacak. Dört futbolcu da ülkelerinin milli takımlarında süre alamadı.

ekibinin milli oyuncularından , Sörloth, Novak ve , milli arada ülkelerinin milli takımlarında hiç süre alamadı. Hüseyin Türkmen, 'ın sınavında 90 dakika görev yaparken, Arda Akbulut ise U19 Milli Takımı'nın bir maçında 90 dakika sahada kaldı. Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak bugün takıma dönüyor.

PARMAK'IN SEVİNCİ

İlk kez Milli Takım'a seçilen Abdulkadir Parmak, Moldova maçında 3 dakika da olsa süre almanın mutluluğunu yaşadı. formasına kavuştuktan sonra en büyük hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki orta saha, "Rüya gibi bir yıl geçiriyorum ve hiç uyanmak istemiyorum" dedi. Parmak, bundan sonra Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak istediğini de söyledi.

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