Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor kulübünden ameliyat olan Abdulkadir Ömür için açıklama geldi. Başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilen genç oyuncunun 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İşte kulüpten yapılan açıklamaların tamamı;

"AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır"

"Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya'da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon'a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir"







BARCELONA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan, dünya devi Barcelona, Türkiye hesabından Abdülkadir için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda "Geçmiş olsun Abdülkair Ömür" denildi.



