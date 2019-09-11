Nwakaeme siftah peşinde
Yeni sezona fırtına gibi başlayan Anthony Nwakaeme, iyi performansını golle taçlandırmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 11 asistle 'double-double' yaparak tamamlayan 30 yaşındaki sol kanat yeni sezona da çok iyi başladı.
Nijeryalı yıldız, klas hareketleri ve bitmeyen enerjisi ile taraftarın sevgilisi oldu. Bu sezon gösterdiği iyi performansını henüz golle taçlandıramayan Nwakaeme, milli ara sonrasında skorerliğini de yeniden ortaya çıkarmayı planlıyor.
SALİH TEKRAR A KLAS
Sezon başında Altınordu'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Salih Kavrazlı'nın lisansı iki kulüp arasındaki sorunlar nedeniyle çıkarılamadı. Bu nedenle 18 yaşını dolduracağı mart ayına kadar oynayamayacak olan Salih Kavrazlı da altyapıda antrenmanlara gönderilmişti. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, bir karar alarak oyuncuyu tekrar A takıma dahil etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"