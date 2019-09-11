Nwakaeme siftah peşinde

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Anthony Nwakaeme, iyi performansını golle taçlandırmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 11 asistle 'double-double' yaparak tamamlayan 30 yaşındaki sol kanat yeni sezona da çok iyi başladı.

Nijeryalı yıldız, klas hareketleri ve bitmeyen enerjisi ile taraftarın sevgilisi oldu. Bu sezon gösterdiği iyi performansını henüz golle taçlandıramayan Nwakaeme, milli ara sonrasında skorerliğini de yeniden ortaya çıkarmayı planlıyor.

SALİH TEKRAR A KLAS

Sezon başında Altınordu'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Salih Kavrazlı'nın lisansı iki kulüp arasındaki sorunlar nedeniyle çıkarılamadı. Bu nedenle 18 yaşını dolduracağı mart ayına kadar oynayamayacak olan Salih Kavrazlı da altyapıda antrenmanlara gönderilmişti. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, bir karar alarak oyuncuyu tekrar A takıma dahil etti.