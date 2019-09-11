11 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Nwakaeme siftah peşinde

Nwakaeme siftah peşinde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2019

Yeni sezona fırtına gibi başlayan , iyi performansını golle taçlandırmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 11 asistle 'double-double' yaparak tamamlayan 30 yaşındaki sol kanat yeni sezona da çok iyi başladı.

Nijeryalı yıldız, klas hareketleri ve bitmeyen enerjisi ile taraftarın sevgilisi oldu. Bu sezon gösterdiği iyi performansını henüz golle taçlandıramayan Nwakaeme, milli ara sonrasında skorerliğini de yeniden ortaya çıkarmayı planlıyor.

SALİH TEKRAR A KLAS

Sezon başında Altınordu'dan bedelsiz olarak kadroya katılan 'nın lisansı iki kulüp arasındaki sorunlar nedeniyle çıkarılamadı. Bu nedenle 18 yaşını dolduracağı mart ayına kadar oynayamayacak olan Salih Kavrazlı da altyapıda antrenmanlara gönderilmişti. Ancak teknik direktör , bir karar alarak oyuncuyu tekrar A takıma dahil etti.

Trabzonspor'dan açıklama! İşte dönüş tarihi haberin devamı

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