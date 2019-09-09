Trabzonspor'dan Yusuf Sarı için açıklama

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra, menisküs sakatlığı yaşayan ve bugün ameliyat edilen Yusuf Sarı'nın son durumuyla ilgili bordo mavili kulüpten resmi açıklama yapıldı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada genç futbolunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı'nın 6 hafta sonra sahalara döneceğini açıkladı. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Yusuf Sarı'nın ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi.



Öte yandan, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 HAFTA YOK

Yusuf Sarı'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı bugün İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sol diz dış menisküsünden ameliyat olan oyuncumuzun üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, altı hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Yusuf Sarı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



