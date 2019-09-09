09 Eylül 2019, Pazartesi
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KOMBİNELER KAPIŞILDI
GEÇEN yıl TS Club'da ürün satışlarından 34 milyon 300 bin liralık bir hasılat elde eden Karadeniz ekibi, bu sene ilk 3 aylık dönemde 35 milyon lira ile tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı. Trabzonspor taraftarı, forma satışının yanı sıra kombinelere de büyük ilgi gösterdi. Şu ana kadar 31 bin 500 kombine satışı yapılırken, gelir 12 milyon 400 bin lira oldu. Kulüp, yasal olarak ayrılacak bölüm haricinde 35 bin kombine kart satmayı hedefliyor. Geçen sezon toplam 25 bin kombine kart satılırken, 10 milyon civarında gelir elde edilmişti.
İNANILMAZ BİR DURUM
TS Club'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, taraftarların ilgisinin her geçen yıl arttığını, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Trabzonspor'un ekonomik anlamda iyi bir seviyeye gelmesinde taraftarların önemli rolü olduğunu belirten Orhan, "Şu anda ürün satışlarımız 3 aylık dönemde geçen yılın toplamdaki satış cirosunu geçti. Bu bizim açımızdan inanılmaz bir durum. Taraftarlarımız ve camiamız takımına, kulübüne sahip çıkıyor" dedi.
Fırtına'dan tarihi rekor
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Geçen sezon 110 bin forma satan Karadeniz ekibi, bu dönem daha 3 ayda 86 bin sayısına ulaştı ve 35 milyon liralık gelir ile tüm zamanların en iyi rakamını elde etti.
Avrupa Ligi'nde gruplara kalan, Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda umut veren Trabzonspor'a taraftarlarının desteği çok yüksek oldu. Bordo-mavililer, geride kalan sezon toplam 110 bin forma satışı yaparken, bu dönem daha ilk 3 aylık dönemde 86 bin forma satışına ulaştı. Bordo ve parçalı forma haziran, keşan desenli gri forma ise ağustos ayında satışa sunuldu. Özellikle kulüp tarafından yapılan videolu tanıtım sonrası taraftarlar gri formaya büyük ilgi gösterirken, TS Club'lardaki ürün satışlarında da rekor kırıldı. Taraftarlar, sadece keşan desenli gri formadan 50 bin adede yakın satın aldı.
KOMBİNELER KAPIŞILDI
GEÇEN yıl TS Club'da ürün satışlarından 34 milyon 300 bin liralık bir hasılat elde eden Karadeniz ekibi, bu sene ilk 3 aylık dönemde 35 milyon lira ile tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı. Trabzonspor taraftarı, forma satışının yanı sıra kombinelere de büyük ilgi gösterdi. Şu ana kadar 31 bin 500 kombine satışı yapılırken, gelir 12 milyon 400 bin lira oldu. Kulüp, yasal olarak ayrılacak bölüm haricinde 35 bin kombine kart satmayı hedefliyor. Geçen sezon toplam 25 bin kombine kart satılırken, 10 milyon civarında gelir elde edilmişti.
İNANILMAZ BİR DURUM
TS Club'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, taraftarların ilgisinin her geçen yıl arttığını, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Trabzonspor'un ekonomik anlamda iyi bir seviyeye gelmesinde taraftarların önemli rolü olduğunu belirten Orhan, "Şu anda ürün satışlarımız 3 aylık dönemde geçen yılın toplamdaki satış cirosunu geçti. Bu bizim açımızdan inanılmaz bir durum. Taraftarlarımız ve camiamız takımına, kulübüne sahip çıkıyor" dedi.
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