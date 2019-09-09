09 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Bu sene benim senem

Bu sene benim senem
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Ekuban, bu sezon 7 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaparak istatistikleri alt üst etti. 25 yaşındaki Ganalı, devamının geleceğinden de emin

Forvet Ekuban bu dönem 7 maçta 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı ve kariyerindeki en iyi başlangıcını yaptı. Sezonun ilk resmi maçında Avrupa Ligi'nde karşısında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Ganalı, Play-Off'un ilk ayağında da Yunan ekibi AEK karşısında fileleri 3 kez sarsarak yıldızlaşmıştı. Kariyerinde ilk kez hat-trick yapmanın mutluluğunu yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen hafta da kritik derbisini de boş geçmeyerek yükselişini sürdürdü. 5 gol, 1 asistlik performansa ulaşan tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Sörloth ve Sturridge ile forma rekabetine giren Ekuban, "Çok iyi başladım ve bu sezon takımın vazgeçilmezi olacağım" ifadesini kullandı
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