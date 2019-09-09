09 Eylül 2019, Pazartesi
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Bu sene benim senem
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Ekuban, bu sezon 7 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaparak istatistikleri alt üst etti. 25 yaşındaki Ganalı, devamının geleceğinden de emin
Forvet Ekuban bu dönem 7 maçta 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı ve kariyerindeki en iyi başlangıcını yaptı. Sezonun ilk resmi maçında Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Ganalı, Play-Off'un ilk ayağında da Yunan ekibi AEK karşısında fileleri 3 kez sarsarak yıldızlaşmıştı. Kariyerinde ilk kez hat-trick yapmanın mutluluğunu yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen hafta da kritik Fenerbahçe derbisini de boş geçmeyerek yükselişini sürdürdü. 5 gol, 1 asistlik performansa ulaşan tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Sörloth ve Sturridge ile forma rekabetine giren Ekuban, "Çok iyi başladım ve bu sezon takımın vazgeçilmezi olacağım" ifadesini kullandı
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