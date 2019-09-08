08 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

, 'in 4. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sprint çalışmaları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, salı günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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