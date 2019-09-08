Trabzonspor'dan Daniel Amartey bombası! Daniel Amartey kimdir?
Gana basınından flaş bir Trabzonspor iddiası geldi. Trabzonspor'un defans ve orta saha olarak görev yapan Ganalı futbolcu Daniel Amartey'i istediği öne sürüldü. Transferin ise devre arasında gerçekleşeceği duyuruldu. 24 yaşındaki futbolcu Leicester City ve Gana milli takımında da görev yapıyor.
Transfer döneminde kadrosunu 16 isimle güçlendiren Trabzonspor için Gana basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Dailymailgh'nin haberine göre; Trabzonspor transfer döneminde İngiliz ekibi Liechester City'nin Ganalı oyuncusu Daniel Amartey'i istedi ancak teklif kabul görmedi. İngiliz ekibinin teklifi yeterli bulmadığı yazılan haberde, bordo mavililerin Amartey'den vazgeçmediği ve ara transfer döneminde yeniden teklif yapacağı belirtildi.
24 yaşındaki oyuncu stoper, önlibero ve orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. 1.86 boyundaki Amartey, 25 kez de milli takımının formasını giydi.
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