08 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Onazi ilk kez takımla

Onazi ilk kez takımla
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Geçtiğimiz sezon aşil tendonu kopan uzun süren tedavi sürecinin ardından dün ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Nijeryalı ön libero antrenmanın bir bölümünde takıma dahil olurken, daha sonra bireysel programını uyguladı. 'nin iki hafta içinde tam kapasiteyle idmanlara katılabileceği bildirildi.

YARALAR STRESTEN

ONAZİ'ninayağındaki yaralar tedirginliğe neden olmuştu. Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yaraların sakatlık stresinden kaynaklandığını açıkladı, "Losyon ve krem tedavisi uyguluyoruz" dedi.
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