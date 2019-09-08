08 Eylül 2019, Pazar
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YARALAR STRESTEN
ONAZİ'ninayağındaki yaralar tedirginliğe neden olmuştu. Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yaraların sakatlık stresinden kaynaklandığını açıkladı, "Losyon ve krem tedavisi uyguluyoruz" dedi.
Onazi ilk kez takımla
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Geçtiğimiz sezon aşil tendonu kopan Onazi uzun süren tedavi sürecinin ardından dün ilk kez takımla birlikte çalıştı.
Nijeryalı ön libero antrenmanın bir bölümünde takıma dahil olurken, daha sonra bireysel programını uyguladı. Onazi'nin iki hafta içinde tam kapasiteyle idmanlara katılabileceği bildirildi.
YARALAR STRESTEN
ONAZİ'ninayağındaki yaralar tedirginliğe neden olmuştu. Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yaraların sakatlık stresinden kaynaklandığını açıkladı, "Losyon ve krem tedavisi uyguluyoruz" dedi.
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