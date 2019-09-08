08 Eylül 2019, Pazar
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Obi’yi trollediler!
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Obi Mikel, sosyal medyadaki yalan haberlerden birinin kurbanı oldu...
Bordo-mavili oyuncu, Wolherhampton forması giyen Ruben Neves'in ağzından yazılan, "Porto'da bütün orta saha oyuncularına Obi Mikel'in DVD'leri verilirdi ve evlerinde ders çalışması istenirdi" haberini sosyal medyada "Onurlandım" ifadesiyle paylaştı. Ancak İngiliz futbolseverler kısa süre içinde sosyal medyadaki bu haberin 6 ay önceki bir "Trol" hesabın eseri olduğunu ortaya çıkardı.
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