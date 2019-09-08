08 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Obi’yi trollediler!

Obi’yi trollediler!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

, sosyal medyadaki yalan haberlerden birinin kurbanı oldu...

Bordo-mavili oyuncu, Wolherhampton forması giyen Ruben Neves'in ağzından yazılan, "Porto'da bütün orta saha oyuncularına 'in DVD'leri verilirdi ve evlerinde ders çalışması istenirdi" haberini sosyal medyada "Onurlandım" ifadesiyle paylaştı. Ancak İngiliz futbolseverler kısa süre içinde sosyal medyadaki bu haberin 6 ay önceki bir "Trol" hesabın eseri olduğunu ortaya çıkardı.
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