08 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yıldızlara indirim gençlere zam

Yıldızlara indirim gençlere zam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

İç görüşmeleri haftaya başlıyor. Yönetim, yıldızlardan indirim isteyecek. Gençlere iyileştirme yapılacak.

, iç transferde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sosa, Abdulkadir Parmak, , ve ile resmi görüşmelere haftaya başlıyor. Performanslarından memnun olunan 5 oyuncunun da sözleşmelerinin uzatılması planlanıyor. Yönetimin; Sosa'ya 2, Pereira'ya 1, Novak ve Abdulkadir Parmak'a 3, Arda'ya ise 4 yıllık yeni kontrat teklif edeceği öğrenildi. Takımdaki ücret dengesizliği de düzeltilecek. Yönetim, yüksek maaş alan Sosa ile Pereira'dan indirim isteyecek. Halen 2.4 milyon TL'ye oynayan Abdülkadir Ömür'ün ücreti ise 4 milyon TL'nin üzerine çıkarılacak. 1.5 milyon kazanan Uğurcan, Hüseyin Türkmen ve Parmak'ın maaşları da en az 2 katına çıkarılacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye G.Saray damgası Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye G.Saray damgası
Onazi ilk kez takımla Onazi ilk kez takımla
Obi’yi trollediler! Obi’yi trollediler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör