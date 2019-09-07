07 Eylül 2019, Cumartesi
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Önce kupa sonra Ada
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Sörloth, “Hedefim tekrar Premier Lig’de oynamak. Ancak öncesinde Trabzonspor’da goller atıp, kupalar kazanmak istiyorum” dedi.
Crystal Palace'den 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, hedefinin Premier Lig'e dönmek olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan 23 yaşındaki forvet, "Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacak" dedi. Premier Lig'de oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu aktaran Norveçli golcü, Trabzonspor için savaşacağını da aktararak, "Ben de Premier Lig'de oynamak istiyorum. Ama şu anda sadece Trabzonspor'u düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. Trabzonspor için goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.
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