07 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Önce kupa sonra Ada

Önce kupa sonra Ada
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Sörloth, “Hedefim tekrar ’de oynamak. Ancak öncesinde ’da goller atıp, kupalar kazanmak istiyorum” dedi.

'den 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, hedefinin 'e dönmek olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan 23 yaşındaki forvet, "Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacak" dedi. Premier Lig'de oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu aktaran Norveçli golcü, için savaşacağını da aktararak, "Ben de Premier Lig'de oynamak istiyorum. Ama şu anda sadece Trabzonspor'u düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. Trabzonspor için goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.
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