07 Eylül 2019, Cumartesi
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Bordo mavili takımın diğer şöhretli transferi Obi Mikel için de durum aynı... Nijeryalı orta saha, oynadığı maçlardaki performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Sıradan bir takıma gelmediğini anlayan Mikel formunu yükseltmek için çaba harcıyor. Tecrübeli futbolcunun, milli arada kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı, antrenmanlarda kendisini göstererek görev bekleyeceği öğrenildi. Camianın güvenini boşa çıkartmak istemeyen Mikel'in, Ünal Karaman ile de bir görüşme yaparak, artık hazır olduğunu dile getireceği ve forma isteyeceği ifade edildi.
Karaman'dan Sturridge kararı: Ayrıcalık yok
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019
İngiliz yıldız, forma rekabetini kazanırsa 11’e girecek. Ancak işi çok kolay değil!.. Zira; Nwakaeme, Ekuban, Sörloth ve Abdülkadir Ömür’den birini kesmesi gerek.
Trabzonspor'da milli arada teknik heyetin en önemli gündemlerinden birisi de Daniel Sturridge'nin takıma monte edilmesi olacak. Zira ünlü oyuncudan beklentiler çok büyük. Ancak takıma girmesi için hücum hattındaki isimlerden birisinin kesilmesi ya da sistem değişikliği gerekiyor. Ünal Karaman'ın oturmuş sistemi değiştirmeyi şimdilik düşünmediği; Sturridge'ye form durumuna göre şans vermeyi planladığı öğrenildi. Bu durumda Sturridge'nin işi kolay olmayacak. Zira; Nwakaeme, Ekuban (5 gol/1 asist), Sörloth (3 gol) ve Abdülkadir Ömür (1 gol/2 asist) gibi sezona çok iyi giren 4 oyuncuyla rekabet etmesi gerekiyor...
Bordo mavili takımın diğer şöhretli transferi Obi Mikel için de durum aynı... Nijeryalı orta saha, oynadığı maçlardaki performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Sıradan bir takıma gelmediğini anlayan Mikel formunu yükseltmek için çaba harcıyor. Tecrübeli futbolcunun, milli arada kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı, antrenmanlarda kendisini göstererek görev bekleyeceği öğrenildi. Camianın güvenini boşa çıkartmak istemeyen Mikel'in, Ünal Karaman ile de bir görüşme yaparak, artık hazır olduğunu dile getireceği ve forma isteyeceği ifade edildi.
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