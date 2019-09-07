07 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme'den gol sözü

Nwakaeme'den gol sözü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle skora en çok katkı yapan oyuncu olan Anthony Nwakaeme bu sezon futboluyla büyülemeye devam etse de henüz gol ve asist gerçekleştiremedi.

Nijeryalı yıldız dün teknik direktör ile özel bir görüşme yaparken, ikilinin bu konuyu konuştuğu belirlendi. Nwakaeme'nin maçıyla birlikte gollerine de başlama sözü verdiği öğrenildi. Taraftarların sevgilisi olan 30 yaşındaki oyuncu, sol kanattan atakları yönlendirmeye devam ederken, gol için de artık daha çok çaba harcayacak.
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