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Liverpool'lu taraftarların gözü Uğurcan'da!
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Liverpool’lu taraftarlar ankette Uğurcan Çakır için, “Harika bir yetenek. Hemen alınmalı. Çünkü fiyatı yükseliyor” dedi.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool'un radarından inmiyor... İngiliz ekibi tarafından uzun süredir takip edilen 23 yaşındaki file bekçisi için Liverpool taraftarları arasında anket düzenlendi. Katılanların yüzde 75'i 'Alınmalı' dedi. Yapılan yorumda, "23 yaşında ve gelişmek için hala çok zamanı var. Uzun vadeli yatırım için harika bir seçim olur. Kesinlikle Liverpool'da oynayacak yeteneğe sahip. Ancak onu 14 milyon sterline almak mümkün olmayacak. Çünkü fiyatı yükseliyor. Kırmızılar'ın takip etmesi gereken bir transfer" ifadeleri kullanıldı. Bordomavili idareciler ise, "Uğurcan uzun yıllar Trabzonspor ve ülke futboluna hizmet edecek önemli bir değer. Onun önemli kulüpler tarafından izlenmesi bize gurur verir ancak şu an için resmi bir teklif almadık" dedi.
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