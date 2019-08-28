28 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına'da rota Avrupa

Fırtına'da rota Avrupa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2019

Ligde Y.Malatya’yı yenerek moral bulan bordo-mavililer, Yunan ekibini bir kez daha devirmek istiyor. Karaman, oyuncularına “F.Bahçe maçını düşünmeyin” dedi

temsilcisi, Avrupa'da turları bir bir geçerken play-off aşamasında da çok avantajlı. 'ı eledikten sonra 'yı deplasmanda 3-1 yenerek gruplara çok yaklaşan 'da rövanş öncesi rehavet istemeyen teknik direktör ipleri sıkı tutuyor. Başarılı çalıştırıcı " maçı sonraki işimiz. Öncelikle adımızı gruplara yazdırmalıyız. Ciddi bir avantaja sahibiz. Skoru korumak için değil, kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

MECBURİ ROTASYON

Ünal Karaman, AEK ile oynanacak rövanş maçına büyük önem verirken bazı isimleri dinlendirecek. Yoğun maratonda bazı oyunculara aşırı yük binmesini istemeyen deneyimli teknik adam hafif sakatlığı olan 'ya kesin forma vermeyecek. Her maçta oynayan Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Filip Novak rotasyona girebilecek bazı isimler. Anthony Nwakaeme'nin de dinlendirilmesi ihtimal dahilinde. Karaman 3-1'lik skorun muhtemel rehavetini yeni isimleri sahaya sürerek silmeyi düşünüyor.
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