28 Ağustos 2019, Çarşamba
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MECBURİ ROTASYON
Ünal Karaman, AEK ile oynanacak rövanş maçına büyük önem verirken bazı isimleri dinlendirecek. Yoğun maratonda bazı oyunculara aşırı yük binmesini istemeyen deneyimli teknik adam hafif sakatlığı olan Jose Sosa'ya kesin forma vermeyecek. Her maçta oynayan Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Filip Novak rotasyona girebilecek bazı isimler. Anthony Nwakaeme'nin de dinlendirilmesi ihtimal dahilinde. Karaman 3-1'lik skorun muhtemel rehavetini yeni isimleri sahaya sürerek silmeyi düşünüyor.
Fırtına'da rota Avrupa
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Ligde Y.Malatya’yı yenerek moral bulan bordo-mavililer, Yunan ekibini bir kez daha devirmek istiyor. Karaman, oyuncularına “F.Bahçe maçını düşünmeyin” dedi
Karadeniz temsilcisi, Avrupa'da turları bir bir geçerken play-off aşamasında da çok avantajlı. Sparta Prag'ı eledikten sonra AEK'yı deplasmanda 3-1 yenerek gruplara çok yaklaşan Trabzonspor'da rövanş öncesi rehavet istemeyen teknik direktör Ünal Karaman ipleri sıkı tutuyor. Başarılı çalıştırıcı "Fenerbahçe maçı sonraki işimiz. Öncelikle adımızı gruplara yazdırmalıyız. Ciddi bir avantaja sahibiz. Skoru korumak için değil, kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
MECBURİ ROTASYON
Ünal Karaman, AEK ile oynanacak rövanş maçına büyük önem verirken bazı isimleri dinlendirecek. Yoğun maratonda bazı oyunculara aşırı yük binmesini istemeyen deneyimli teknik adam hafif sakatlığı olan Jose Sosa'ya kesin forma vermeyecek. Her maçta oynayan Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Filip Novak rotasyona girebilecek bazı isimler. Anthony Nwakaeme'nin de dinlendirilmesi ihtimal dahilinde. Karaman 3-1'lik skorun muhtemel rehavetini yeni isimleri sahaya sürerek silmeyi düşünüyor.
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