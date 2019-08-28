28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ahmet Ağaoğlu: "Yolumuz uzun"
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Başkan Ağaoğlu, doğru temelleri attıklarını söyledi. “Mücadele edip, hak ettiğimiz yere geleceğiz” dedi.
Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, tüm camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'un temellerini attıklarını söyledi. Ağaoğlu "Her şey dört dörtlü değil ama çok çalışıyoruz. Denizci tabiriyle rotaya oturduk. Bu takımın bordo-mavi forması her zaman Süper Lig'in zirvesinde yer alır. Onun altına düştüğümüzde bir şeyler yanlış demektir" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ben hiçbir zaman 'Şampiyon olacağız' demem. Gerekli şekilde mücadelenizi verirseniz, her şey yerli yerindeyse zaten sezon sonunda hak ettiğiniz yerde olursunuz. Zirve mücadelesinin gereklerini yerine getireceğiz"
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