28 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: "Yolumuz uzun"

Ahmet Ağaoğlu: Yolumuz uzun
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2019

Başkan Ağaoğlu, doğru temelleri attıklarını söyledi. “Mücadele edip, hak ettiğimiz yere geleceğiz” dedi.

ekibinde başkan , tüm camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı 'un temellerini attıklarını söyledi. Ağaoğlu "Her şey dört dörtlü değil ama çok çalışıyoruz. Denizci tabiriyle rotaya oturduk. Bu takımın bordo-mavi forması her zaman 'in zirvesinde yer alır. Onun altına düştüğümüzde bir şeyler yanlış demektir" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ben hiçbir zaman 'Şampiyon olacağız' demem. Gerekli şekilde mücadelenizi verirseniz, her şey yerli yerindeyse zaten sezon sonunda hak ettiğiniz yerde olursunuz. Zirve mücadelesinin gereklerini yerine getireceğiz"
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