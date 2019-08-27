27 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Fırtına'nın bileği kuvvetli

Fırtına'nın bileği kuvvetli
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

, ’a yenildikten sonra 20 maçtır kaybetmiyor. Evinde çıktığı son 7 karşılaşmayı da kazandı.

temsilcisi gücünü sahaya yansıtıyor, rakiplerinin dizi titriyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon kupada 'a yenildikten sonra çıktığı 20 mücadelede hiç kaybetmedi. ve Avrupa kupalarında çıktığı maçlarda bileği bükülmeyen adeta mağlubiyet nedir unuttu. Teknik direktör ve öğrencileri lig karşılaşmalarında 6 aydır mağlubiyet görmüyor. En son 16 Şubat'ta evinde 'a kaybeden bordo- mavililer o tarihten beri çıktığı 14 maçta yenilmezlik serisi yakaladı. Bu dönemde 10 galibibiyet, 4 beraberlik elde etti. Karadeniz Fırtınası ayrıca Stadı'nda da büyük bir coşkuyla oynuyor. Taraftarı arkasına alan Trabzonspor sahasındaki son 7 mücadeleyi de kazandı. 6 lig, 1 de karşılaşmasında galip geldi.
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