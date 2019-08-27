27 Ağustos 2019, Salı
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Fırtına'nın bileği kuvvetli
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Trabzonspor, Ümraniyespor’a yenildikten sonra 20 maçtır kaybetmiyor. Evinde çıktığı son 7 karşılaşmayı da kazandı.
Karadeniz temsilcisi gücünü sahaya yansıtıyor, rakiplerinin dizi titriyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon kupada Ümraniyespor'a yenildikten sonra çıktığı 20 mücadelede hiç kaybetmedi. Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı maçlarda bileği bükülmeyen Trabzonspor adeta mağlubiyet nedir unuttu. Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri lig karşılaşmalarında 6 aydır mağlubiyet görmüyor. En son 16 Şubat'ta evinde Alanyaspor'a kaybeden bordo- mavililer o tarihten beri çıktığı 14 maçta yenilmezlik serisi yakaladı. Bu dönemde 10 galibibiyet, 4 beraberlik elde etti. Karadeniz Fırtınası ayrıca Şenol Güneş Stadı'nda da büyük bir coşkuyla oynuyor. Taraftarı arkasına alan Trabzonspor sahasındaki son 7 mücadeleyi de kazandı. 6 lig, 1 de Avrupa Kupası karşılaşmasında galip geldi.
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