27 Ağustos 2019, Salı
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Trabzonspor'un rakibi AEK karıştı!
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde deplasmanda 3-1 yendiği AEK'da büyük bir karmaşa hakim.
Fırtına'ya yenildikten sonra kaynamaya başlayan kazan, ligin ilk haftasındaki Xanthi mağlubiyetinden sonra taştı. Taraftar sahaya girerek kaleci Baskas'a hesap sordu. Başkan Dimitris Melissanidis ise bir hayli öfkeliydi. Soyunma odasına inerek teknik direktör Miguel Cardoso'yu kovduğunu söyledi. Başkanın öfkesi ve takımın kötü gidişatı üzerine sportif direktör Nikos Liberopoulos da istifa ettiğini açıkladı. Kısaca AEK, 3-1'lik yenilginin rövanşı için Trabzon'a darmadağın şekilde geliyor.
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