27 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un rakibi AEK karıştı!

Trabzonspor'un rakibi AEK karıştı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'un Avrupa Ligi'nde deplasmanda yendiği 'da büyük bir karmaşa hakim.

Fırtına'ya yenildikten sonra kaynamaya başlayan kazan, ligin ilk haftasındaki Xanthi mağlubiyetinden sonra taştı. Taraftar sahaya girerek kaleci Baskas'a hesap sordu. Başkan Dimitris Melissanidis ise bir hayli öfkeliydi. Soyunma odasına inerek teknik direktör Miguel Cardoso'yu kovduğunu söyledi. Başkanın öfkesi ve takımın kötü gidişatı üzerine sportif direktör Nikos Liberopoulos da istifa ettiğini açıkladı. Kısaca , 'lik yenilginin rövanşı için Trabzon'a darmadağın şekilde geliyor.
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