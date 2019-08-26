26 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

İğne atsan yere düşmez

İğne atsan yere düşmez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Süper Lig'de yeni sezonda ilk kez taraftarının önünde çıkan ve Avrupa Ligi'nde AEK'i yere seren 'u 30 bin taraftarı izledi. Tribünler tıklım tıklımdı.

taraftarları bu sezon takımlarını hiç yalnız bırakmayacak gibi gözüküyor... Bu sezon Stadı'ndaki ilk resmi maçını 'a karşı veren bordo-mavililer o gün de müthiş bir destek görmüştü. Dün akşam ligde evindeki ilk maçına çıkan Karadeniz Fırtınası'na 30 bin kişinin üzerinde taraftar geldi. Tıklım tıklım dolan stadyumda taraftarlar, dün 'ta şehit olan askerlerimiz için, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı. Emine Bulut cinayeti nedeniyle sahaya siyah pankartla çıkıldığı sırada ise tribünde "Anne lütfen ölme..." pankartı açıldı ve "Kadına uzanan eller kırılsın" diye bağırıldı. Yeni 'yı ise 300 kadar taraftar takip etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Başkan Erdoğan: Turu geçeceğiz Başkan Erdoğan: Turu geçeceğiz
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması
Ünal Karaman'dan Abdülkadir Ömür açıklaması Ünal Karaman'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör