İğne atsan yere düşmez

Süper Lig'de yeni sezonda ilk kez taraftarının önünde çıkan ve Avrupa Ligi'nde AEK'i yere seren Trabzonspor'u 30 bin taraftarı izledi. Tribünler tıklım tıklımdı.

Trabzonspor taraftarları bu sezon takımlarını hiç yalnız bırakmayacak gibi gözüküyor... Bu sezon Şenol Güneş Stadı'ndaki ilk resmi maçını Sparta Prag'a karşı veren bordo-mavililer o gün de müthiş bir destek görmüştü. Dün akşam ligde evindeki ilk maçına çıkan Karadeniz Fırtınası'na 30 bin kişinin üzerinde taraftar geldi. Tıklım tıklım dolan stadyumda taraftarlar, dün Kuzey Irak'ta şehit olan askerlerimiz için, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı. Emine Bulut cinayeti nedeniyle sahaya siyah pankartla çıkıldığı sırada ise tribünde "Anne lütfen ölme..." pankartı açıldı ve "Kadına uzanan eller kırılsın" diye bağırıldı. Yeni Malatya'yı ise 300 kadar taraftar takip etti.