26 Ağustos 2019, Pazartesi
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1.68'lik Abdülkadir Ömür kafayla attı
Giriş Tarihi: 26.08.2019
1.97 boyundaki Farnolle’yi kafa golüyle avlayan Abülkadir, 72’de sakatlanıp çıktı
Trabzonspor'un ilk golünü atan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili forma ile ilk kez resmi bir maçta kafa ile fileleri havalandırdı. 20 yaşındaki oyuncu, 44'te Sosa'nın mükemmel ortasında 1.97 boyundaki Farnolle'den önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi. Bu sezon siftah yapan Abdülkadir Ömür, geçen yıl çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol+10 asistlik performans ortaya koymuştu. Bir önceki yıl 32 maçta 3 gol+6 asistlik istatistik yakalayan Abdülkadir, 2016-17'de ise 5 karşılaşmada süre almış ve 1 gol atabilmişti.
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