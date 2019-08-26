26 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

1.68'lik Abdülkadir Ömür kafayla attı

1.68'lik Ömür kafayla attı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2019

1.97 boyundaki ’yi kafa golüyle avlayan Abülkadir, 72’de sakatlanıp çıktı

'un ilk golünü atan , bordo-mavili forma ile ilk kez resmi bir maçta kafa ile fileleri havalandırdı. 20 yaşındaki oyuncu, 44'te Sosa'nın mükemmel ortasında 1.97 boyundaki 'den önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi. Bu sezon siftah yapan Abdülkadir Ömür, geçen yıl çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol+10 asistlik performans ortaya koymuştu. Bir önceki yıl 32 maçta 3 gol+6 asistlik istatistik yakalayan Abdülkadir, 2016-17'de ise 5 karşılaşmada süre almış ve 1 gol atabilmişti.
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