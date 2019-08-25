25 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi

Trabzonspor Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 Giriş Tarihi: 25.08.2019

'un bonservissiz olarak kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yıldız futbolcu ayrıca başkan 'nun isteği üzerine 1000 adet forma satın aldı.

'un kadrosuna kattığı İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge için imza töreni düzenlendi. Törene kulüp başkanı 'nun yanı sıra başkan yardımcısı Sertaç Güven de katıldı.

Törende konuşan başkan Ağaoğlu, "Daniel Sturridge Trabzonspor camiasına, takımımıza ve ülke futboluna hayırlı olsun. Takımımızda oynayan her oyuncu sadece bizim takımımıza değil, ülke futboluna da hizmet ediyor. Trabzonspor Kulübü olarak bizim bakış açımız bu. Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece performans olarak takıma katkıda bulunmaları değil, bütün transferlerde söylediğim gibi altyapıdan gelen genç oyuncularımızın yetişmelerinde de önemli birer figür olduklarına inanıyoruz. Daniel de herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, herkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bunu gerçekleştireceğine inandığımız bir oyuncu. Bu çok kolay bir transfer değildi. Bu transferde emek sarf eden değerli yöneticimiz Sertaç Güven'e ve yine bu transferin gerçekleşmesinde emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Daniel Sturridge ise şunları söyledi:

"Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum. Trabzonsporla ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Tabi ki başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün de zaten ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten hepimizin ortak hedefi başarılı olabilmek. Ben de kendi adıma buna katkı sağlamaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Ben de bu mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız."

İmza törenin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer ettiğimiz oyuncular ve kadromuzdaki oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Geniş bir coğrafyada tanınıyor. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?" diye sordu.

BİN FORMA ALDI

Daniel Sturridge ise, "Şimdilik 1000 forma alıyorum. Taraftarlarımızla birlikte büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik 1000 adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.

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