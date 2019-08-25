25 Ağustos 2019, Pazar
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100 milyon TL kar
Giriş Tarihi: 25.08.2019
Doğan, 16 oyuncu alıp 8 isimle yollarını ayırdıklarını söyledi. Transfer bilançosu artı 100 milyon TL oldu.
Bordo-mavili kulüpte finantan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan "2019-20 transfer tescil döneminde 16 oyuncuyu kadromuza kattık. 3'ü serbest statüde, ikisi kiralık. 4 futbolcuya transfer ücreti ödenmedi. Bonservis, kiralama ve imza bedeli için 30 milyon TL ödedik.Kadroya yeni katılan oyuncuların busezonki maaş ücretlerinin toplamı 42 milyon" dedi. Doğan 8 futbolcunun ayrılmasıyla toplamda 62 milyon TL'lik bir maliyetten kurtulduklarını söyledi. Doğan, Yusuf Yazıcı transferinden kulüp kasasına 110 mliyon 250 bin TL'lik bir meblağın gireceğini de hatırlatarak başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.
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