22 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Pereira’ya jest

Pereira’ya jest
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'dan, 'da Pereira büyük jest geldi. Önceki gün Juventus ile sözleşme imzalayan Demiral, Portekizli sağ bekin minik çocuğu için Juventus'un imzalı formasını gönderdi.

Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'dan, 'da Pereira büyük jest geldi. Önceki gün Juventus ile sözleşme imzalayan Demiral, Portekizli sağ bekin minik çocuğu için Juventus'un imzalı formasını gönderdi. Demiral'in "Torino'dan selamlar. Gabriel için gönderiyorum" ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan Pereira, "Çok teşekkürler. Gabriel çok beğenecek" paylaşımında bulundu.

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