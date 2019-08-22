22 Ağustos 2019, Perşembe
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Pereira’ya jest
Giriş Tarihi: 22.08.2019
Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'dan, Trabzonspor'da Pereira büyük jest geldi. Önceki gün Juventus ile sözleşme imzalayan Demiral, Portekizli sağ bekin minik çocuğu Gabriel için Juventus'un imzalı formasını gönderdi.
Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'dan, Trabzonspor'da Pereira büyük jest geldi. Önceki gün Juventus ile sözleşme imzalayan Demiral, Portekizli sağ bekin minik çocuğu Gabriel için Juventus'un imzalı formasını gönderdi. Demiral'in "Torino'dan selamlar. Gabriel için gönderiyorum" ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan Pereira, "Çok teşekkürler. Gabriel çok beğenecek" paylaşımında bulundu.
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