21 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sörloth maliyetini çıkardı

Sörloth maliyetini çıkardı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2019

İngiliz ekibi 'tan yıllığını 375 bin euro (Toplam 750 bin euro) karşılığında iki yıllığına kiralanan Sörloth, kariyerine süper başladı, çıktığı ilk iki karşılaşmada filelerini iki kez sarstı.

Bordo- mavilililer, turu geçtiği için 'dan 280 bin euro kazandı. 23 yaşındaki forvet, 'de de karşısında da takımının tek golünü attı ve Fırtına'ya beraberliği getirdi. ekibi, beraberlik nedeniyle de 'den 210 bin euro aldı. 3 maçta 3 kez sahne alan Sörloth, 490 bin euro'nun kasaya girmesinde büyük rol oynadı ve 375 bin euro'luk kiralama bedelini 3 karşılaşmada karşılamış oldu.

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