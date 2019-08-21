21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Sörloth maliyetini çıkardı
Giriş Tarihi: 21.08.2019
İngiliz ekibi Crystal Palace'tan yıllığını 375 bin euro (Toplam 750 bin euro) karşılığında iki yıllığına kiralanan Sörloth, Türkiye kariyerine süper başladı, çıktığı ilk iki karşılaşmada Sparta Prag filelerini iki kez sarstı.
Bordo- mavilililer, turu geçtiği için UEFA'dan 280 bin euro kazandı. 23 yaşındaki forvet, Süper Lig'de de Kasımpaşa karşısında da takımının tek golünü attı ve Fırtına'ya beraberliği getirdi. Karadeniz ekibi, beraberlik nedeniyle de TFF'den 210 bin euro aldı. 3 maçta 3 kez sahne alan Sörloth, 490 bin euro'nun kasaya girmesinde büyük rol oynadı ve 375 bin euro'luk kiralama bedelini 3 karşılaşmada karşılamış oldu.
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