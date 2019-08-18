19 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth: “Kendi adıma iyi bir maçtı”

Sörloth: “Kendi adıma iyi bir maçtı”
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ’da takımın tek golünü kaydeden golcü futbolcu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

3 resmi maçta attığı 3 golle istim üstünde olan golcü oyuncu, karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. Avrupa Ligi'nde temsilcisi ile oynanacak olan mücadeleyi de yorumlayan Norveçli yıldız golcü, "AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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