19 Ağustos 2019, Pazartesi
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3 resmi maçta attığı 3 golle istim üstünde olan golcü oyuncu, Kasımpaşa karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK ile oynanacak olan mücadeleyi de yorumlayan Norveçli yıldız golcü, "AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Alexander Sörloth: “Kendi adıma iyi bir maçtı”
Giriş Tarihi: 19.08.2019
Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da takımın tek golünü kaydeden golcü futbolcu Alexander Sörloth karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
3 resmi maçta attığı 3 golle istim üstünde olan golcü oyuncu, Kasımpaşa karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK ile oynanacak olan mücadeleyi de yorumlayan Norveçli yıldız golcü, "AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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