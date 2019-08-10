10 Ağustos 2019, Cumartesi
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TARAFTARDAN SERT TEPKI GELDİ
Fırtına'nın taraftarı, Kasımpaşa maçına Cüneyt Çakır'ın atanmasına tepki gösterdi. Trabzonspor taraftarları bu karara sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi. İşte bazı tepkiler: "Teknik direktörleri Kemal Özdeş yönetseydi daha iyiydi. Kıyım için birkaç hafta geçseydi, geçmiş olsun, katliam için 15. haftayı beklemediler. Bu maçı bize kaybettirecekler."
Cüneyt Çakır yönetecek
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre Trabzonspor’un Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Trabzonspor'un Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Yardımcısı da Mustafa Emre Eyisoy. Fırtına, 1976 doğumlu hakem ile bugüne kadar 40 maça çıktı.
TARAFTARDAN SERT TEPKI GELDİ
Fırtına'nın taraftarı, Kasımpaşa maçına Cüneyt Çakır'ın atanmasına tepki gösterdi. Trabzonspor taraftarları bu karara sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi. İşte bazı tepkiler: "Teknik direktörleri Kemal Özdeş yönetseydi daha iyiydi. Kıyım için birkaç hafta geçseydi, geçmiş olsun, katliam için 15. haftayı beklemediler. Bu maçı bize kaybettirecekler."
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