17 Ağustos 2019, Cumartesi
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GELİR 1.3 MİLYON TL
Trabzonspor Sparta Prag'ı elediği gecede kasasını da doldurdu. Mücadele için 37 bin 400 biletin haircinde localar da satıldı. Tribün geliri dışında forma satışlarında da ciddi bir miktarı kasasına koydu. TS Club'larda gün boyunca 8 bin parça ürün satışı gerçekleşti. Toplam forma satış adedi 73 bine ulaştı. Bordo-mavili kulüp böylece tek bir maçtan 1.3 milyon TL gibi müthiş bir gelir elde etti.
Büyük coşku
Giriş Tarihi: 17.08.2019
Karadeniz ekibinde geçen sezon alev alan sinerji artarak sürüyor. Karaman ve öğrencileri, Sparta Prag’ı saf dışı bıraktıktan sonra şehir meydanında kutlamalar yapıldı
Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor sezona iyi başladı. Avrupa Ligi'nde henüz hazır olmamasına rağmen ligi 1 ay önce start alan Sparta Prag'ı mağlup ederek eleyen Karadeniz ekibinde yüzler gülüyor. Çekya ekibini saf dışı bırakan bordo-mavili futbolcular, bu önemli zaferi saha içinde kutlarken, sokaktaki coşku da sabaha kadar sürdü. 41 bin kişilik muhteşem koroya katılamayan taraftarlar, meydanda bir araya gelerek maçı televizyondan takip etti. Gollerle birlikte büyük coşku yaşandı, 90 dakikanın bitiminde meşaleler yakıldı.
GELİR 1.3 MİLYON TL
Trabzonspor Sparta Prag'ı elediği gecede kasasını da doldurdu. Mücadele için 37 bin 400 biletin haircinde localar da satıldı. Tribün geliri dışında forma satışlarında da ciddi bir miktarı kasasına koydu. TS Club'larda gün boyunca 8 bin parça ürün satışı gerçekleşti. Toplam forma satış adedi 73 bine ulaştı. Bordo-mavili kulüp böylece tek bir maçtan 1.3 milyon TL gibi müthiş bir gelir elde etti.
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