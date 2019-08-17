17 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Büyük coşku

Büyük coşku
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2019

ekibinde geçen sezon alev alan sinerji artarak sürüyor. ve öğrencileri, ’ı saf dışı bıraktıktan sonra şehir meydanında kutlamalar yapıldı

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sezona iyi başladı. Avrupa Ligi'nde henüz hazır olmamasına rağmen ligi 1 ay önce start alan 'ı mağlup ederek eleyen ekibinde yüzler gülüyor. Çekya ekibini saf dışı bırakan bordo-mavili futbolcular, bu önemli zaferi saha içinde kutlarken, sokaktaki coşku da sabaha kadar sürdü. 41 bin kişilik muhteşem koroya katılamayan taraftarlar, meydanda bir araya gelerek maçı televizyondan takip etti. Gollerle birlikte büyük coşku yaşandı, 90 dakikanın bitiminde meşaleler yakıldı.

GELİR 1.3 MİLYON TL
Trabzonspor Sparta Prag'ı elediği gecede kasasını da doldurdu. Mücadele için 37 bin 400 biletin haircinde localar da satıldı. Tribün geliri dışında forma satışlarında da ciddi bir miktarı kasasına koydu. TS Club'larda gün boyunca 8 bin parça ürün satışı gerçekleşti. Toplam forma satış adedi 73 bine ulaştı. Bordo-mavili kulüp böylece tek bir maçtan 1.3 milyon TL gibi müthiş bir gelir elde etti.
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