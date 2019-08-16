16 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Edgar Le'nin Feyenoord'a kiralandığını açıkladı

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2019

Kulübü’nün transferi karşılığında Lille’den kadrosuna kattığı Le'yi, 1 yıllığına Feyenoord’a kiralandı.

, transferinde takasla kadroya katılan Edgar'ın Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını açıkladı.

Portekizli oyuncunun bu sezon alacağı 650 bin euroluk maaşı da Hollanda ekibinin karşılayacağı belirtildi.

Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz 'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.

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