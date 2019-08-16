Trabzonspor Edgar Le'nin Feyenoord'a kiralandığını açıkladı
Trabzonspor Kulübü’nün Yusuf Yazıcı transferi karşılığında Lille’den kadrosuna kattığı Edgar Miguel Le'yi, 1 yıllığına Feyenoord’a kiralandı.
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinde takasla kadroya katılan Edgar'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını açıkladı.
Portekizli oyuncunun bu sezon alacağı 650 bin euroluk maaşı da Hollanda ekibinin karşılayacağı belirtildi.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.
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