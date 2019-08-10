10 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Hedefim 20 gol

Hedefim 20 gol
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

'un 'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alexander Sörloth, "Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Süper Lig'de atacağım gollerle Trabzonspor'a elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum. Hedefim 20 gol" diye konuştu.

'un İngiltere Premier Lig ekibi 'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alexander Sörloth, maçında ikinci devrede girerek kader adamı oldu. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu, 89'da golünü atarak tur kapısını açan adam oldu. Sörloth, "Trabzonspor formasıyla yeni bir maceraya başladım. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Süper Lig'de atacağım gollerle Trabzonspor'a elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum. Hedefim 20 gol" dedi.
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