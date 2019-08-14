Avrupalı Fırtına

14 Ağustos 2019, Çarşamba
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DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
Deplasmanda 2 gol atmanın avantaj olduğunu vurgulayan Karaman, yine de işi sıkı tutacaklarını vurgulayarak, "Bunu ortaya koyduğumuzda tur için zaten gerekli sonuç da ortaya çıkacaktır. Ekip olarak bu anlayış ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Karaman, taraftar desteğinin kendileri için her zaman çok önemli olduğunun da altını çizerken, "Onlar, çıktığımız bu yolda bizim için olmazsa olmazdır. Bundan önce olduğu gibi bu yıl da bizim en büyük gücümüz olacaklar. En büyük arzumuz onları mutlu etmek. Bunun için de biz ekip olarak yüreğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bizi destekleyeceklerini biliyoruz" ifadesini kullandı.
"BU SENE ŞAMPİYONUZ"
Trabzonspor camiası, bayramlaştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki bayramlaşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Konuşma yapan Bakan Turhan, şampiyonluk vurgusu yaparak, ''Yeni sezona başlıyoruz ve hedefte özlediğimiz şampiyonluk var. Geçen sezon da bekliyorduk ama nasip olmadı. Bu yıl inşallah başkanımızla hocamızla, teknik heyetimizle, sporcu arkadaşlarımızla ve tabii ki taraftarlarımızla bu sene şampiyonluğu alacağız. Zafer inananlarındır. İnanıyorsak zafer bizimdir. Bizim kulübümüzün başında bu işe inanmış bir ekip var. Güçlü bir kadorumuz var. Bir arkadaşımızı elimizden aldılar ama olsun. Onun yerini dolduracak birçok genç var. Dolayısıyla bu yıl ligler bizden korksun. Trabzonsporumuza başarılar diliyorum. Avrupa kupalarına da iyi bir başlangıç yaptık. Sparta Prag'ı Trabzonspor'a yakışır bir şekilde ağırlayacağız ve inşallah turu geçen taraf biz olacağız" dedi.
YAN YANAYIZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, törende ''Takımızın sloganında olduğu gibi biz bize birlikte ve yan yanayız. Bayramlaşma törenine göstermiş olduğunuz ilgiden teşekkür ediyorum. Sayın bakanım da bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum'' diye konuştu.
Avrupalı Fırtına
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Üç yıl sonra takımını Avrupa Ligi’ne taşıyan teknik direktör Ünal Karaman, “Biz Avrupa’nın müdavimi bir kulübüz. Sparta Prag maçında yakışanı yapacağız ve turu geçeceğiz” dedi
Teknik direktör Ünal Karaman, Trabzonspor'u Avrupa Ligi'ne taşımaktan başka bir şey düşünmüyor… Geçtiğimiz sezon bordo-mavili ekibi Avrupa Ligi ön elemelerine katılma hedefine ulaştıran 53 yaşındaki hoca, artık gruplara kalmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda ilk olarak Çekya ekibi Sparta Prag ile oynanan 3. tur ön eleme ilk maçında sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılan Karaman, rövanş öncesinde işi daha sıkı tutuyor. Trabzonspor'un Avrupa'nın müdavimi bir kulüp olduğunu her ortamda seslendiren bordo-mavili çalıştırıcı, "Bu doğrultuda bizim de öncelikli hedefimiz Sparta Prag ile oynayacağımız rövanş karşılaşmasında bize yakışanı yapmak. Bunun için hazırız" dedi.
DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
Deplasmanda 2 gol atmanın avantaj olduğunu vurgulayan Karaman, yine de işi sıkı tutacaklarını vurgulayarak, "Bunu ortaya koyduğumuzda tur için zaten gerekli sonuç da ortaya çıkacaktır. Ekip olarak bu anlayış ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Karaman, taraftar desteğinin kendileri için her zaman çok önemli olduğunun da altını çizerken, "Onlar, çıktığımız bu yolda bizim için olmazsa olmazdır. Bundan önce olduğu gibi bu yıl da bizim en büyük gücümüz olacaklar. En büyük arzumuz onları mutlu etmek. Bunun için de biz ekip olarak yüreğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bizi destekleyeceklerini biliyoruz" ifadesini kullandı.
"BU SENE ŞAMPİYONUZ"
Trabzonspor camiası, bayramlaştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki bayramlaşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Konuşma yapan Bakan Turhan, şampiyonluk vurgusu yaparak, ''Yeni sezona başlıyoruz ve hedefte özlediğimiz şampiyonluk var. Geçen sezon da bekliyorduk ama nasip olmadı. Bu yıl inşallah başkanımızla hocamızla, teknik heyetimizle, sporcu arkadaşlarımızla ve tabii ki taraftarlarımızla bu sene şampiyonluğu alacağız. Zafer inananlarındır. İnanıyorsak zafer bizimdir. Bizim kulübümüzün başında bu işe inanmış bir ekip var. Güçlü bir kadorumuz var. Bir arkadaşımızı elimizden aldılar ama olsun. Onun yerini dolduracak birçok genç var. Dolayısıyla bu yıl ligler bizden korksun. Trabzonsporumuza başarılar diliyorum. Avrupa kupalarına da iyi bir başlangıç yaptık. Sparta Prag'ı Trabzonspor'a yakışır bir şekilde ağırlayacağız ve inşallah turu geçen taraf biz olacağız" dedi.
YAN YANAYIZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, törende ''Takımızın sloganında olduğu gibi biz bize birlikte ve yan yanayız. Bayramlaşma törenine göstermiş olduğunuz ilgiden teşekkür ediyorum. Sayın bakanım da bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum'' diye konuştu.
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