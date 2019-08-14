14 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Karaborsa için önlem

Karaborsa için önlem
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2019

maçı öncesi ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'da yönetimin, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Sparta Prag öncesinde Trabzon'da karaborsa bilet endişesi had safhaya ulaştı. Passolig uygulaması olmadığı için kağıt bilet uygulaması yapılması ve maç öncesinde satışa çıkarılan biletlerin birkaç saatte tükenmesi endişeleri de beraberinde getirdi. İhbarlar doğrultusunda harekete geçen yönetimin, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi. Polisin yarın şehir merkezinde ve stadın bulunduğu Akyazı bölgesinde yoğun uygulama yapacağı belirtildi.
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