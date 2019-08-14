14 Ağustos 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Karaborsa için önlem
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Sparta Prag maçı öncesi ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'da yönetimin, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi.
Sparta Prag öncesinde Trabzon'da karaborsa bilet endişesi had safhaya ulaştı. Passolig uygulaması olmadığı için kağıt bilet uygulaması yapılması ve maç öncesinde satışa çıkarılan biletlerin birkaç saatte tükenmesi endişeleri de beraberinde getirdi. İhbarlar doğrultusunda harekete geçen yönetimin, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi. Polisin yarın şehir merkezinde ve stadın bulunduğu Akyazı bölgesinde yoğun uygulama yapacağı belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"