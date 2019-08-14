Karaborsa için önlem

Sparta Prag maçı öncesi ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'da yönetimin, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

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SpartaPrag öncesinde Trabzon'da karaborsa bilet endişesi had safhaya ulaştı. Passolig uygulaması olmadığı için kağıt bilet uygulaması yapılması ve maç öncesinde satışa çıkarılan biletlerin birkaç saatte tükenmesi endişeleri de beraberinde getirdi. İhbarlar doğrultusunda harekete geçen yönetimin, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi. Polisin yarın şehir merkezinde ve stadın bulunduğu Akyazı bölgesinde yoğun uygulama yapacağı belirtildi.