08 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Edgar Le'ye yeni talip

Edgar Le'ye yeni talip
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde bonservisi 'a geçen , kadrodaki stoper bolluğu sebebiyle kiralanacak.

25 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgileniyordu. Ancak Feyenoord son anda devreye girdi. İki kulüp de ile görüşüyor. Başarılı stoperin temsilcisine daha yakın olduğu belirtildi.
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