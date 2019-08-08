08 Ağustos 2019, Perşembe
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Edgar Le'ye yeni talip
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde bonservisi Trabzonspor'a geçen Edgar Le, kadrodaki stoper bolluğu sebebiyle kiralanacak.
25 yaşındaki savunma oyuncusuyla Newcastle United ilgileniyordu. Ancak Feyenoord son anda devreye girdi. İki kulüp de Edgar Le ile görüşüyor. Başarılı stoperin Hollanda temsilcisine daha yakın olduğu belirtildi.
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