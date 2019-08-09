09 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu

Yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

'lı idariciler karşılaşma öncesinde bordo- mavili yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.

Yemeğe, başkan 'nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman da katıldı. Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Yönetim Kuruluna telkâri hediye edildi. Sparta Prag yöneticileri ise plaket verdi.
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