09 Ağustos 2019, Cuma
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Yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Sparta Prag'lı idariciler karşılaşma öncesinde bordo- mavili yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.
Yemeğe, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman da katıldı. Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Sparta Prag Yönetim Kuruluna telkâri hediye edildi. Sparta Prag yöneticileri ise plaket verdi.
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