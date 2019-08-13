13 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Formayı alırım

Formayı alırım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Altınordu'dan gelen kaleci Erce Kardeşler, "Ben buraya bu formayı giymek için geldim. Arkadaşlarımın hepsi de bana burada kendimi hiç farklı hissettirmedi. Yıllardır buradaymışım gibi." diye konuştu.

Altınordu'dan alınan Erce Kardeşler, iddialı açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki kaleci, "Ben buraya bu formayı giymek için geldim. Arkadaşlarımın hepsi de bana burada kendimi hiç farklı hissettirmedi. Yıllardır buradaymışım gibi. Burası mazisi ile çok büyük bir kulüp. Bizler de geleceğe bu büyüklüğe yakışır bir takım bırakmak için terimizin son damlasına kadar çalışacağız" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Prag seferberliği Prag seferberliği
Panik yok buradayım! Panik yok buradayım!
Kanga bombası Kanga bombası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör