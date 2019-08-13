Formayı alırım

13 Ağustos 2019, Salı
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Giriş Tarihi: 13.08.2019
Altınordu'dan gelen kaleci Erce Kardeşler, "Ben buraya bu formayı giymek için geldim. Arkadaşlarımın hepsi de bana burada kendimi hiç farklı hissettirmedi. Yıllardır buradaymışım gibi." diye konuştu.
Altınordu'dan alınan Erce Kardeşler, iddialı açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki kaleci, "Ben buraya bu formayı giymek için geldim. Arkadaşlarımın hepsi de bana burada kendimi hiç farklı hissettirmedi. Yıllardır buradaymışım gibi. Burası mazisi ile çok büyük bir kulüp. Bizler de geleceğe bu büyüklüğe yakışır bir takım bırakmak için terimizin son damlasına kadar çalışacağız" diye konuştu.
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