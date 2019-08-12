12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fırsatçı tepkisi!
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Sparta maçının biletleri bir günde tükenmişti. Ancak bilet alamayan binlerce taraftar fırsatçıların da iştahını kabarttı. İnternetteki alışveriş platformlarından biletleri satışa çıkaran karaborsacıların istedikleri yüksek rakamlar ise dudak uçaklattı. 550 TL'lik VIP Tribün biletinin 1500 TL'den satılması da buna örnek oldu.
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