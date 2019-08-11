11 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor taraftarları Yusuf Yazıcı'yı ilk maçında yalnız bırakmadı

Trabzonsporlular Yusuf'u yalnız bırakmadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2019

'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan 'yı Trabzonspor taraftarları ilk maçında yalnız bırakmadı.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Mehmet ve 'nın formasını giydiği Lille, sahasında Nantes'i konuk ediyor. Mücadeleye Zeki Çelik ilk 11'de çıkarken, Yusuf Yazıcı ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Lille'nin Nantes'i konuk ettiği karşılaşmada taraftarları da Yusuf Yazıcı'ya destek olmak için stadyumdaki yerlerini aldı. Lille kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzonspor formalı bir grup taraftarın fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın altına "Yusuf Yazıcı, tribünlerde hoş bir karşılaşma ile ağırlandı" notu düşüldü.

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