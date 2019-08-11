11 Ağustos 2019, Pazar
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UCUZA BİTİRMEK İSTİYOR
Alexandar Sörloth'un sözleşmesine "2020-21 sezonunda maçların yüzde 50'sine çıkarsa 6 milyon euro bonservis bedeliyle kesin transferi gerçekleşir" maddesi bulunuyor. Bu ihtimal gerçekleşirse Crystal Palace'a bu parayı ödemek zorunda olan Fırtına, Oumar Niasse için kasasından yüksek bir rakam çıkarmak istemiyor. Everton da gelecek sezon sözleşmesi biteceği için tecrübeli forvetinin kiralık olarak gitmesine izin tanımıyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Everton, 5 milyon euro'dan kapıyı açmıştı. Premier Lig temsilcisi bu rakamı düşürürse Trabzonspor da prensipte el sıkıştığı Oumar Niasse ile imzalayacak.
FORMA ŞANSI AZ
Oumar Niasse büyük umutlarla transfer edildiği Everton'da bir türlü beklenilen performansı gösteremedi. Everton daha önce Hull City ve Cardiff'e kiraladığı Senegalli futbolcuyu kadrosunda istemiyor. Moise Kean, Richarlison, Dominic Calvert- Lenin, Cenk Tosun gibi isimlerin arkasında gösterilen 29 yaşındaki futbolcu da forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.
İlle de Niasse
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Karadeniz Fırtınası, Sörloth’un ardından bir forvet daha alacak. Geçmiş yıllarda Akhisarspor formasıyla Süper Lig’i kasıp kavuran 29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililere en yakın isim
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alexandör Sörloth transferini açıklarken "2 forvet alacağız" ifadelerini kullanmıştı. Karadeniz ekibinin yeni golcüsü Sörloth ayağının tozuyla çıktığı Sparta Prag maçında ağları sarsmıştı. Trabzonspor, Norveçli hücum oyuncusunun uyum sürecini çabuk atlatmasından memnun ancak hem kadro derinliği hem de zorlu sezonu düşünerek bir forvet daha almak istiyor. Uzun süre peşinden koştuğu Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaşamayan Karadeniz ekibi daha fazla zaman kaybetmek de istemiyor. Bu yüzden Süper Lig'i bilen ve kaliteli bir golcü olan Oumar Niasse ile pazarlıklar sıklaştı.
UCUZA BİTİRMEK İSTİYOR
Alexandar Sörloth'un sözleşmesine "2020-21 sezonunda maçların yüzde 50'sine çıkarsa 6 milyon euro bonservis bedeliyle kesin transferi gerçekleşir" maddesi bulunuyor. Bu ihtimal gerçekleşirse Crystal Palace'a bu parayı ödemek zorunda olan Fırtına, Oumar Niasse için kasasından yüksek bir rakam çıkarmak istemiyor. Everton da gelecek sezon sözleşmesi biteceği için tecrübeli forvetinin kiralık olarak gitmesine izin tanımıyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Everton, 5 milyon euro'dan kapıyı açmıştı. Premier Lig temsilcisi bu rakamı düşürürse Trabzonspor da prensipte el sıkıştığı Oumar Niasse ile imzalayacak.
FORMA ŞANSI AZ
Oumar Niasse büyük umutlarla transfer edildiği Everton'da bir türlü beklenilen performansı gösteremedi. Everton daha önce Hull City ve Cardiff'e kiraladığı Senegalli futbolcuyu kadrosunda istemiyor. Moise Kean, Richarlison, Dominic Calvert- Lenin, Cenk Tosun gibi isimlerin arkasında gösterilen 29 yaşındaki futbolcu da forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.
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