12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sörloth katkı yapar
Fırtına'nın ilk gol kralı, yazarımız Necmi Perekli, Sörloth'u değerlendirdi: "Sörloth, Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği en kabiliyetli, kaliteli futbolcu. Ayağında top tutup arkadaşlarını rahatlatması, hücumda da boş saha yaratması çok önemli. Bu özellikleri ile Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacağı maçlarda çok daha etkin olacağını düşünüyorum. Norveçli golcünün uzun boylu olması da hem onun için hem de takım için iyi bir avantaj. Hepsinden önemlisi saha içinde sessiz, sakin kalması bir santrforda aranan özelliklerin en güzeli. İyi bir sol sol ayağı var tek dezavantajı sağ ayağını hiç kullanmaması. Bu sezon katkı vereceğini düşünüyorum. Ama yanına birisi konulmalı."
Bitirim ikili
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Sparta Prag karşısında beraberliği getiren gollere imza atan Ekuban ve Sörloth el üstünde… Karşılaşmanın ilk yarısında hücum bölgesinde etkisiz kalan bordo-mavililer, ikinci yarıda Sörloth'un girmesiyle üretken bir kimliğe bürünüp sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Attığı klas golle alkış alan Ekuban, Sörloth'a da asist yapıp alkış aldı.
Sparta Prag karşısında beraberliği getiren gollere imza atan Ekuban ve Sörloth el üstünde… Karşılaşmanın ilk yarısında hücum bölgesinde etkisiz kalan bordo-mavililer, ikinci yarıda Sörloth'un girmesiyle üretken bir kimliğe bürünüp sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Attığı klas golle alkış alan Ekuban, Sörloth'a da asist yapıp alkış aldı. Norveçli forvet Sörloth ise transfer edildiğinde kendisi için oluşturulan olumsuz havayı 45 dakikalık görüntüsü ile dağıtmayı başardı. Top tekniği, mücadelesi ve son vuruşları ile kalitesini gösteren Sörloth'un uyum sorununu aşması halinde Trabzonspor'a olumlu katkı yapacağı konuşulmaya başlandı.
Sörloth katkı yapar
Fırtına'nın ilk gol kralı, yazarımız Necmi Perekli, Sörloth'u değerlendirdi: "Sörloth, Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği en kabiliyetli, kaliteli futbolcu. Ayağında top tutup arkadaşlarını rahatlatması, hücumda da boş saha yaratması çok önemli. Bu özellikleri ile Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacağı maçlarda çok daha etkin olacağını düşünüyorum. Norveçli golcünün uzun boylu olması da hem onun için hem de takım için iyi bir avantaj. Hepsinden önemlisi saha içinde sessiz, sakin kalması bir santrforda aranan özelliklerin en güzeli. İyi bir sol sol ayağı var tek dezavantajı sağ ayağını hiç kullanmaması. Bu sezon katkı vereceğini düşünüyorum. Ama yanına birisi konulmalı."
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